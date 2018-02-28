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    Блог Спорт от А до Я

    Луис Адриано: «В Самаре очень холодно. Меня не смущает, я «стронг» (видео)

    Теги Луис Адриано Кубок России Спартак

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано перед матчем 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» поделился мнением о погоде в Самаре. Игра может пройти при температуре в -15 градусов.

    Встреча состоится 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Долетели нормально. Чуть-чуть поспал. Здесь очень холодно. Очень холодно. Но не смущает. Я «стронг», – сказал Адриано на русском языке.

    Автор
    • sanitan

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