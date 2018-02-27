Федун: «Предлагали «Крыльям Советов» сыграть в Сочи – все ради футбола, а не того, что будет в Самаре»

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал обстоятельства проведения матча 1/4 финала Кубка России, в котором красно-белые встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Встреча состоится завтра, начало – в 17.30 по московскому времени.

– Как играть в таких условиях и что предпринимали, чтобы перенести матч?

– Здесь от меня ничего не зависит. Но я бы никому не посоветовал играть в "минус 18", как ожидается по Гидрометцентру. Решение об игре не мое, это решение РФС и инспектора матча, которое будет принято накануне встречи. К сожалению, такой регламент.

– В интервью "СЭ" в прошлом году вы предлагали проводить такие матчи на стадионах ЧМ-2018 и использовать принцип климатического календаря. Почему бы сейчас не сыграть все четвертьфиналы в Сочи, где комфортные "плюс 15"?

– Сейчас уже бесполезно говорить. Мы и предлагали сыграть в Сочи, все оплатить – только ради того, чтобы был футбол, а не то, что будет в среду в Самаре.

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