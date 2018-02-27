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    Формула 1 переходит на инновационный формат трансляций в 2018-м

    Промоутеры чемпионата мира Формулы 1 официально объявили о переходе трансляций на инновационный формат с сезона-2018, правда, пока неизвестно, когда новый формат появится в России.

    Цифровой формат F1 TV с использованием технологии Over the Top (OTT) будет доступен бесплатно – пользователи увидят все гонки в прямом эфире, причем с выбором языка комментариев.

    Подписка F1 TV Pro, месячная стоимость которой будет варьироваться от 8 до 12 долларов, откроет доступ к бортовым камерам всех 20 гонщиков, даст возможность выбора просмотра контента в любое время. В прямом эфире будет доступны все гонки поддержки – от Формулы 2 до Суперкубка Porsche. Также подписчики получат доступ к просмотру пресс-конференций, блиц-интервью перед гонкой и после финиша.

    С помощью специальной подписки F1 TV Access болельщики смогут следить за лайв-таймингом, слушать фрагменты из радиоэфира, а также смотреть видеоролики с лучшими моментами сессий гоночного уик-энда. Кроме того, фанаты получат доступ к историческому видеоархиву Формулы 1.

    В сезоне-2018 сервис F1 TV будет доступен на четырех разных языках – английском, французском, немецком и испанском – и, как сообщает официальный сайт Ф1, появиятся на почти двух десятках рынков, включая Германию, Францию, США, Мексику, Бельгию, Австрию, Венгрию и многие другие страны.

    Первоначально доступ можно будет получить через ПК с выходом в интернет. Мобильные и телевизионные приложения будут поэтапно внедрены в Amazon, Apple и Android, что позволит пользователям получать контент на различных устройствах без каких-либо дополнительных затрат.

    autosport

    Автор
    • sanitan

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