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    Карлос Сайнс обнаружил необычную проблему с «ореолом»

    Теги Карлос Сайнс-младший

    Гонщик Renault Карлос Сайнс рассказал о неожиданной проблеме, с которой теперь придется иметь дело из-за системы защиты кокпита.

    Накануне вечером, в первый день тестов, пилоты поработали под дождем, и испанец пришел к интересному выводу.

    «Когда вчера начался дождь, визор остался сухим – «ореол» препятствовал попаданию капель на шлем, – цитирует Сайнса издание RaceFans. – Так что теперь нам будет труднее определить, идет дождь или нет. А ведь это важно для понимания, когда можно атаковать в полную силу, а когда лучше перестраховаться».

    autosport

    Автор
    • sanitan

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