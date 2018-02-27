Карлос Сайнс обнаружил необычную проблему с «ореолом»

Гонщик Renault Карлос Сайнс рассказал о неожиданной проблеме, с которой теперь придется иметь дело из-за системы защиты кокпита.

Накануне вечером, в первый день тестов, пилоты поработали под дождем, и испанец пришел к интересному выводу.

«Когда вчера начался дождь, визор остался сухим – «ореол» препятствовал попаданию капель на шлем, – цитирует Сайнса издание RaceFans. – Так что теперь нам будет труднее определить, идет дождь или нет. А ведь это важно для понимания, когда можно атаковать в полную силу, а когда лучше перестраховаться».

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