УЕФА обнародовал Новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА

С сезона 2018/19 будут изменены форматы Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. UEFA.com подробно рассказывает о нововведениях в регламентах турниров.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Отныне в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА автоматические путевки получат 26 команд, включая победителей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Еще шесть участников определятся в ходе квалификации.

Каждая команда, вылетевшая в отборе Лиги чемпионов, получит шанс добиться успеха в Лиге Европы.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадут 17 команд, еще 10 команд автоматически получат путевки в основную сетку после вылета из раунда плей-офф и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшееся 21 место будет разыграно в квалификации, разделенной на два пути (Путь чемпионов и Путь представителей лиг).

Введен предварительный раунд квалификации в Лиге чемпионов (будет проведен мини-турнир с игрой на выбывание) и в Лиге Европы (двухматчевые противостояния).

В основной сетке обоих турниров изменений не будет за исключением разнесенных во времени матчей - 18:55 СЕТ и 21:00СЕТ - в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Полезные ссылки: список участников сезона 2018/19, клубный рейтинг в сезоне 2016/17

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА

Групповой этап

Автоматически в групповой этап попадут 26 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Участники сезона 2018/19...Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА (1)Действующий победитель Лиги Европы УЕФА (1)По четыре сильнейшие команды из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом. Сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия (16)По две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге: Франция, Россия (4)Чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге: Португалия, Украина, Бельгия, Турция (4)

Если действующий победитель Лиги чемпионов получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет чемпион ассоциации, занимающей в рейтинге 11-е место (Чехия), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути чемпионов.

Если действующий победитель Лиги Европы получит право сыграть в групповом этапе на основе результатов в национальном чемпионате, то освободившееся место займет обладатель третьей строчки в чемпионате, занимающем пятое место в рейтинге (Франция), который в противном случае выступал бы в квалификации в Пути представителей лиг.

Одна ассоциация может быть представлена на групповом этапе максимум пятью клубами.

Квалификация

Как и сейчас, команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Путь чемпионов (четыре путевки в групповой этап)

В этом пути сыграют чемпионы ассоциаций, занимающих в рейтинге места с 11-го и ниже. Квалификация начнется с предварительного раунда, затем предусмотрены три отборочных раунда и раунд плей-офф:

Предварительный раунд (будет разыгран по системе мини-турнира с игрой на выбывание): четыре команды

Первый отборочный раунд: 33 команды плюс победитель предварительного раунда

Второй отборочный раунд: три команды плюс 17 победителей первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: две команды плюс 10 победителей второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: две команды плюс шесть победителей третьего отборочного раунда

Все команды, выбывшие из Пути чемпионов, начиная с предварительного раунда и заканчивая третьим отборочным раундом, получат шанс добиться успеха в Лиге Европы, где они выступят в Пути чемпионов соответствующего раунда отбора. Команды, выбывшие в раунде плей-офф, автоматически попадут в групповой этап Лиги Европы.

Путь представителей лиг (две путевки в групповой этап)

Здесь сыграют обладатели третьих мест из ассоциаций, занимающих в рейтинге пятое и шестое места, а также вице-чемпионы ассоциаций, находящихся в рейтинге с седьмого по 15-е места. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: шесть команд

Третий отборочный раунд: пять команд плюс три победителя второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: четыре победителя третьего отборочного раунда

Команды, которые проиграют во втором отборочном раунде Пути представителей лиг, продолжат еврокубковый сезон в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг Лиги Европы. Команды, которые вылетят в третьем отборочном раунде Пути представителей лиг или в раунде плей-офф, напрямую попадут в групповой этап Лиги Европы.

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА

Групповой этап

Автоматически в групповой этап попадут 17 клубов из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Участники сезона 2018/19...По две сильнейшие команды из пяти ассоциаций с наивысшим рейтингом: Испания, Германия, Англия, Италия, Франция (10)По одной команде от ассоциаций, занимающих места с 6-го по 12-е в рейтинге: Россия, Португалия, Украина, Бельгия, Турция, Чехия, Швейцария (7)

Десять команд попадут в групповой этап после вылета из Лиги чемпионов - это шесть неудачников Пути представителей лиг (неудачники третьего отборочного раунда и раунда плей-офф) и четыре команды, которые покинут Лигу чемпионов после раунда плей-офф в сетке "Путь чемпионов".

Квалификация

С сезона 2018/19 команды будут соревноваться в двух разных сетках: Пути чемпионов и Пути представителей лиг. В отборе выступят команды из списка участников, составленного на основе клубного рейтинга УЕФА на конец сезона 2016/17.

Путь чемпионов (8 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют команды, которые вылетят из Лиги чемпионов на отрезке между предварительным раундом и третьим отборочным раундом Пути чемпионов. В целом будет сыграно три отборочных раунда:

Второй отборочный раунд: 20 команд, покинувших Лигу чемпионов после предварительного раунда и первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: 10 команд, покинувших Лигу чемпионов после второго отборочного раунда плюс 10 победителей второго отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы

Раунд плей-офф: шесть команд, покинувших Лигу чемпионов после третьего отборочного раунда плюс 10 победителей третьего отборочного раунда Пути чемпионов Лиги Европы

Путь представителей лиг (13 путевок в групповой этап)

Здесь сыграют остальные участники Лиги Европы из всех 55 национальных ассоциаций плюс команды, которые покинут Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг".

Предварительный раунд: 16 команд

Первый отборочный раунд: 86 команд плюс восемь победителей предварительного раунда

Второй отборочный раунд: 27 команд плюс 47 победителей первого отборочного раунда

Третий отборочный раунд: 15 команд (включая три клуба, покинувших Лигу чемпионов после поражения на стадии второго отборочного раунда в сетке "Путь представителей лиг") плюс 37 победителей второго отборочного раунда

Раунд плей-офф: 26 победителей третьего отборочного раунда

КАЛЕНДАРЬ ЕВРОКУБКОВЫХ ТУРНИРОВ

Лига чемпионов УЕФА-2018/19

26 июня: полуфиналы предварительного раунда29 июня: финал предварительного раунда10/11 июля: первые матчи первого отборочного раунда17/18 июля: ответные матчи первого отборочного раунда24/25 июля: первые матчи второго отборочного раунда31 июля/1 августа: ответные матчи второго отборочного раунда7/8 августа: первые матчи третьего отборочного раунда14 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда21/22 августа: первые матчи раунда плей-офф28/29 августа: ответные матчи раунда плей-офф

18/19 сентября: первый тур группового этапа2/3 октября: второй тур группового этапа23/24 октября: третий тур группового этапа6/7 ноября: четвертый тур группового этапа27/28 ноября: пятый тур группового этапа11/12 декабря: шестой тур группового этапа

12/13/19/20 февраля: первые матчи 1/8 финала5/6/12/13 марта: ответные матчи 1/8 финала9/10 апреля: первые матчи 1/4 финала16/17 апреля: ответные матчи 1/4 финала30 апреля/1 мая: первые матчи 1/2 финала7/8 мая: ответные матчи 1/2 финала

1 июня: финал - "Метрополитано", Мадрид

Лига Европы УЕФА-2018/19

28 июня: первые матчи предварительного раунда5 июля: ответные матчи предварительного раунда12 июля: первые матчи первого отборочного раунда19 июля: ответные матчи первого отборочного раунда26 июля: первые матчи второго отборочного раунда2 августа: ответные матчи второго отборочного раунда9 августа: первые матчи третьего отборочного раунда16 августа: ответные матчи третьего отборочного раунда23 августа: первые матчи раунда плей-офф30 августа: ответные матчи раунда плей-офф

20 сентября: первый тур группового этапа4 октября: второй тур группового этапа25 октября: третий тур группового этапа8 ноября: четвертый тур группового этапа29 ноября: пятый тур группового этапа13 декабря: шестой тур группового этапа

14 февраля: первые матчи 1/16 финала21 февраля: ответные матчи 1/16 финала7 марта: первые матчи 1/8 финала14 марта: ответные матчи 1/8 финала11 апреля: первые матчи 1/4 финала18 апреля: ответные матчи 1/4 финала2 мая: первые матчи 1/2 финала9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал - "Олимпийский", Баку