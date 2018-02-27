Врач сборной Египта: «Салах освободил наш народ из заточения»

Мохамед Али знает, почему Салах так круто играет в футбол, и как египтяне передвигаются по полю после Рамадана.

В эти дни в Сочи проходит семинар стран-участниц чемпионата мира 2018 года в России. Корреспондент Sport24 Алина Матинян нашла на нем нестандартного, но интересного спикера: врач сборной Египта Мохамед Али (не боксер) следит за здоровьем и лечит самого Салаха. Ну и других игроков соперника сборной России.

– Сборная Египта стартует на ЧМ матчем против Уругвая. Мало того, что соперник силен, так еще и играть предстоит на следующий день после окончания священного для мусульман месяца поста - Рамадана. Какого футболистам в такой ситуации?

– Это самая масштабная проблема, с которой я только мог столкнуться перед чемпионатом мира. Рамадан не просто пост - настоящее голодание. Нам запрещено даже пить воду!

Все очень серьезно: скорее всего, из-за этого мы не сможем выступить на том уровне, на котором способны. Сейчас стараемся что-то придумать... Наверное, хотя бы подберем более подходящее время для тренировок. К сожалению, на эту тему даже нет никаких исследований или научной литературы. Так что просто будем импровизировать.

– Голод наверняка влияет не только на физическое состояние, но и на ментальное?

– Конечно. Притом морально игроку может быть тяжело еще несколько дней после Рамадана. На каждого футболиста голод влияет по-разному. У кого-то, например, появляется больше мотивации. Так что есть в Рамадане и позитивные моменты для футболистов.

– Что делать, если половина сборной будет голодать, придерживаясь поста, а половина – нет?

– Понятно, что лучший вариант - все отказываются от поста. Это идеал... Но так будет вряд ли.

Второй сценарий — пусть вся команда голодает. Хотя бы будем понимать, как выстраивать работу. Хуже всего, если действительно сборная разделится на два лагеря. Тогда, очевидно, все будут в разном физическом и моральном состоянии.

– Контролируете ли вы то, чем питаются футболисты?

– До выхода в финальную стадию ЧМ, я был единственным человеком, который занимался и медициной, и питанием. Сейчас у нас появился нутриционист. Это очень хороший и известный в Египте специалист. Надеемся, он поможет решить проблему с голодом.

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– Главная звезда вашей сборной – Мохаммед Салах. Как у него со здоровьем?

– Момо здоров как бык! Плюс он очень простой парень, без понтов, всегда прислушивается к советам, следует всем наставлениям врачей. Короче, ведет себя как нормальный человек, а не как суперзвезда. Хотя, чего скрывать, весь Египет будет молиться на него во время ЧМ...

Когда Салах реализовал пенальти в матче с Конго на 95-й минуте — он не просто вывел сборную на чемпионат мира. Он освободил наш народ из заточения! В Египте футбол — религия. А без чемпионатов мира мы как будто все вместе прозябали в тюрьме.

(Getty Images)

– У вас возникали какие-то проблемы с Салахом?

– Ни разу! Никогда не было такого, чтобы Салах утаивал что-то от медицинского штаба. Он очень послушен и знает, когда надо остановиться.

– Все говорят про Салаха, но у Египта же есть еще один уникальный игрок — 45-летний голкипер Эссам аль-Хадари! Как ему удается сохранять форму в таком возрасте?

– Эссам даже старше меня, кстати! Он настоящая легенда. Большой профи, продолжает выступать на приличном уровне в чемпионате Саудовской Аравии. Естественно, он станет самым возрастным футболистом на ЧМ.

Футбол – главное, что есть у него в жизни. Эссам ест только то, в чем нуждается его организм. Приходит ко мне и говорит: «Док, я сегодня съем это и вот это». Я говорю: «Да съешь побольше!». Но больше он не хочет. Потому что думает только о своей физической форме.

(Facebook)

– Самая странная травма в вашей карьере врача?

– Однажды во время Рамадана мы играли против Туниса, и у одного из игроков был прямой контакт с соперником. Обычное дело, но наш футболист вдруг падает без сознания... Честно говоря, он был на волосок от смерти.

Минут 10 я пытаюсь спасти его, привожу в чувство, и вдруг... Он просто встает, как ни в чем не бывало. Говорит: «Все ок, я буду играть!». А я ему: «Да ты только что чуть не умер, мужик! Мы тебя заменим, без вопросов».

Через 5 минут его сняли с игры. Потом он сказал мне: «Когда упал — сердце просто остановилось. Думал, умру. Но вдруг пришел в себя...». Безумие какое-то.

sport24