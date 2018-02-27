Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Спорт от А до Я

    Болельщики смогут пройти на матчи ЧМ-2018 с наркотиками при наличии рецепта

    Болельщики смогут пройти на матчи чемпионата мира по футболу в России с наркотическими и психотропными препаратами, если будут иметь при себе рецепт от врача.

    Как рассказали «Известиям» в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018», оценивать подлинность документа будут сотрудники силовых структур. Иностранцы имеют право ввезти в Россию несколько сотен запрещенных в стране препаратов.

    Отмечается, что данная процедура регламентирована на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, приехать можно с марихуаной, кокаином и амфетамином, если подтверждено их использование в медицинских целях.

    По правилам FIFA как россияне, так и иностранцы могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных препаратов, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.

    Известия 

    Автор
    • sanitan

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться