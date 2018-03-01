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    Пан или попан

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Канал Pan Football, что на YouTube, опубликовал очередной выпуск "Прогноз Попандос". Сегодня это - прогнозы на матч испанской Примеры "Реал Бетис - Реал Сосьедад":

    Если у Вас есть проблема со звуком при просмотре на мобильном устройстве, попробуйте воспользоваться гарнитурой.

     

    Наш прогноз - Ваш попандос.

     

    Найти канал на YouTube быстро можно по запросу в поле поиска: pan football (два слова через пробел). А перейти сейчас на канал можно по ссылке:

    https://www.youtube.com/c/PanFootball

    Приятных просмотров ;-)

    Автор
    • samoherr

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