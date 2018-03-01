Пан или попан
Канал Pan Football, что на YouTube, опубликовал очередной выпуск "Прогноз Попандос". Сегодня это - прогнозы на матч испанской Примеры "Реал Бетис - Реал Сосьедад":
Если у Вас есть проблема со звуком при просмотре на мобильном устройстве, попробуйте воспользоваться гарнитурой.
Наш прогноз - Ваш попандос.
Найти канал на YouTube быстро можно по запросу в поле поиска: pan football (два слова через пробел). А перейти сейчас на канал можно по ссылке:
https://www.youtube.com/c/PanFootball
Приятных просмотров ;-)
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