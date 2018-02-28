Матчи, которые нельзя пропустить

Канал Pan Football, что на YouTube, опубликовал очередной выпуск "Just Forecast & Бет-превью". Сегодня это - бет-превью прогнозы на матчи испанской Примеры "Атлетик Бильбао - Леганес", Кубка Италии "Лацио - Милан" и Кубка Франции "ПСЖ - Леганес":

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Краткое содержание ролика:

00:12 "Атлетик Бильбао - Валенсия" / испанская Примера, Ла Лига

01:07 "Лацио - Милан" / Кубок Италии

02:01 "ПСЖ - Олимпик Марсель" / Кубок Франции

Найти канал на YouTube быстро можно по запросу в поле поиска: pan football (два слова через пробел). А перейти сейчас на канал можно по ссылке:

https://www.youtube.com/c/PanFootball

Приятных просмотров ;-)