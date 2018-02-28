Пан или попан

Канал Pan Football, что на YouTube, опубликовал очередной выпуск "Прогноз Попандос". Сегодня это - прогнозы на матчи испанской Примеры "Атлетико Мадрид - Леганес" и Кубка России "Крылья Советов - Спартак Москва":

Если у Вас есть проблема со звуком при просмотре на мобильном устройстве, попробуйте воспользоваться гарнитурой.

Наш прогноз - Ваш попандос.

Найти канал на YouTube быстро можно по запросу в поле поиска: pan football (два слова через пробел). А перейти сейчас на канал можно по ссылке:

https://www.youtube.com/c/PanFootball

Приятных просмотров ;-)