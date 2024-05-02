Мбаппе не смог покинуть «Вестфаленштадион» вместе с игроками «ПСЖ». На это у него была веская причина

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Дортмундом» (0:1) получился для Килиана Мбаппе неудачным. В первом тайме у него практически не было моментов, а во втором он угодил в штангу.

После матча француз выглядел расстроенным, а затем ситуация не стала лучше. Мбаппе не смог уехать вместе с одноклубниками на командном автобусе.

По данным Le Parisien, Килиану пришлось остаться на стадионе на более длительный срок, так как его выбрали для допинг-теста.

В соответствии с протоколом УЕФА, ему пришлось дождаться завершения обязательного теста, после чего он отправился в аэропорт на личном транспорте.

Несмотря на поражение в первом матче, «ПСЖ» сохраняет шансы на общую победу. 25-летний форвард, который летом может покинуть клуб, имеет дополнительный стимул, чтобы проявить себя с наилучшей стороны.

Он находится всего в двух голах от того, чтобы достичь рубежа в 50 мячей в Лиге чемпионов и сравняться с соотечественником Тьерри Анри по количеству голов в главном клубном турнире Европы. Таким образом, Мбаппе станет восьмым по счету бомбардиром Лиги чемпионов, а следующей его целью будет Томас Мюллер (53).