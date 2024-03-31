«Хочу быть активным в ближайшие месяцы»: Мбаппе рассказал о настрое «ПСЖ» на остаток сезона

Летом Мбаппе покинет «ПСЖ», в этом почти не осталось сомнений. Возможно, грядущий матч с «Марселем» станет для Килиана последним ле классик.

В эфире программы Téléfoot капитан сборной Франции рассказал о мотивации команды перед решающей частью сезона:

«Хочу быть активным в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень интересные вещи. Воскресный матч [против «Марселя»] чрезвычайно важен для нас, для болельщиков и для всей команды, потому что он знаменует начало важной главы, наступают решающие месяцы сезона.

Наша главная цель – отдать на поле все, чтобы потом ни о чем не жалеть. Думаю, мы все это прекрасно осознаем. Мы все как никогда едины в стремлении закончить сезон на самой высокой ноте».

Луис Энрике в недавнем интервью выразил надежду на то, что результаты парижан смогут убедить Килиана остаться: «Представьте, если мы выиграем квадрупл, а Мбаппе решит остаться в «ПСЖ». Почему бы и нет?»

Мбаппе совсем недавно приезжал на «Велодром» в составе сборной Франции. 26 марта в Марселе «синие» обыграли Чили со счетом 3:2, капитан команды отдал голевую. Местные болельщики встретили Килиана свистом.

Какой прогноз даете на ле классик?