«Он уже многое отдал команде»: Хавьер Пасторе считает, что «ПСЖ» может взять ЛЧ и без Мбаппе

В интервью Prime Video, которое полностью выйдет в эфир в воскресенье в программе Dimanche Soir Foot, Хавьера Пасторе попросили оценить шансы «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов.

Аргентинец верит в успех своей бывшей команды.

Пасторе считает, что парижане могут завоевать главный клубный трофей Европы и без Мбаппе.

«Я думаю, что «ПСЖ» добьется этого. В последние годы клуб несколько раз был близок к победе в Лиге чемпионов. Возможно ли, что это произойдет, когда и если Мбаппе покинет клуб? Он футболист, чья игра имеет значение в каждом матче. Честно говоря, он уже многое отдал команде, но хочется верить, что Килиан возьмет ЛЧ в этом сезоне.

Но если этого не произойдет, если Мбаппе покинет команду, мы подождем, чтобы увидеть, как другие игроки подарят заветный трофей болельщикам. Это самое важное. Главное не то, какие именно игроки возьмут ЛЧ, главное, что ее возьмет клуб».

Как вам мудрость от Пасторе?