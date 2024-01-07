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«Приехал в Париж творить историю»: Люка Эрнандес поделился своими целями в «ПСЖ»

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Люка Эрнандес Люка Эрнандес
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Перед стартом сезона 2023/24 Люка Эрнандес сменил клубную прописку: он перебрался из «Баварии» в «ПСЖ».

Против трансфера выступали парижские ультрас, припоминая уроженцу Марселя его негативные высказывания о столичном клубе. За свои слова Эрнандесу пришлось отвечать уже после перехода в «ПСЖ».

Половина сезона осталась позади. Теперь Люка говорит о своей любви к парижанам:

«ПСЖ» – крупнейший французский клуб, самый успешный клуб во Франции. Когда мы говорим о французском футболе, первым делом вспоминаем «ПСЖ». Это всемирно известный клуб. Думаю, именно поэтому я приехал сюда.

Конечно, у меня есть четкая цель – выиграть все, что можно. Я приехал в Париж, чтобы творить историю».

Эрнандес успел провести 23 матча в составе столичного клуба, защитник забил один гол и отдал два ассиста. Мяч Люки стал единственным голом «ПСЖ» в первом матче с «Ньюкаслом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

А как вам первые полгода Эрнандеса в столице Франции?

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