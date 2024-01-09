«ПСЖ» смирился с желанием Мбаппе перейти в «Реал». Клуб готовит мирный план по его уходу

«ПСЖ» больше не верит, что Килиан Мбаппе продлит контракт, сообщает El Chiringuito.

Парижане планируют мирный уход своего лучшего игрока летом 2024 года. Это позволит «ПСЖ» не выплачивать игроку внушительный бонус за лояльность.

Мбаппе уже подтвердил, что с «ПСЖ» существует джентльменское соглашение, которое защищает французский клуб в финансовом плане в случае его ухода – руководству не придется платить бонус за лояльность в размере 70-80 миллионов евро.

По данным источников в Испании, Мбаппе уже принял решение о переходе в «Мадрид», но пока не подтвердил его публично.

Мадридский «Реал» неоднократно предпринимал попытки подписать Мбаппе, начиная с 2021 года. Однако теперь, похоже, шансов на переход сильно больше.