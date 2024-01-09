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«ПСЖ» смирился с желанием Мбаппе перейти в «Реал». Клуб готовит мирный план по его уходу

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«ПСЖ» больше не верит, что Килиан Мбаппе продлит контракт, сообщает El Chiringuito.

Парижане планируют мирный уход своего лучшего игрока летом 2024 года. Это позволит «ПСЖ» не выплачивать игроку внушительный бонус за лояльность.

Мбаппе уже подтвердил, что с «ПСЖ» существует джентльменское соглашение, которое защищает французский клуб в финансовом плане в случае его ухода – руководству не придется платить бонус за лояльность в размере 70-80 миллионов евро.

По данным источников в Испании, Мбаппе уже принял решение о переходе в «Мадрид», но пока не подтвердил его публично.

Мадридский «Реал» неоднократно предпринимал попытки подписать Мбаппе, начиная с 2021 года. Однако теперь, похоже, шансов на переход сильно больше.

12 комментариев
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Большинство болельщиков Реала не хотят видеть его в клубе, господин Перес, для вас пишу.
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+18
Был момент,когда Реал действительно нуждался в этом игроке,но как показало время,Реал и без Мбаппе берет ЛЧ и все остальное,а француз на клубном уровне проваливается раз за разом,пацаны,если игрок действительно хотел бы в Реал,давно тут оказался бы,Джуд где то кричал,что он фанат Реала с детства? Но посмотрите не его поступки,отказал Английским топам и таким гигантам как Пепу и Клопу,чтобы перейти в Реал.
Мбаппе сейчас в зоне комфорта - огромная зарплата,состав заточен под него,лучший игрок команды и играет на родине,я очень сомневаюсь,что человек,получающий 100 лямов в год,согласится играть за 25 в Реале)
У Реала сейчас все отлично,шикарная молодая команда,офигенная атмосфера,финансовая стабильность,Мбаппе абсолютно не к месту,его позиция занята Вини,форвард из Мбаппе никакой,позиция ограничивает его сильно,Реалу нужен Холланд или Альварес,и я очень надеюсь,что Реал опрокинет эту мадонну из Франции .
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надеюсь парижский мешок накинет Мбаппе 200 лямов зп и он останется дальше гнить в Париже.
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Ответ masseselsev
это большинство лукавит
Если бы мы говорили об этом 2 года назад, то я бы согласился. Но сейчас ситуация сильно изменилась и сейчас это действительно сомнительный переход для клуба. В атаке крепчают Родриго с Вини, летом придет еще одна потенциальная звезда. Плюс, Беллингем зажигает и будет только лучше. Платежка и так одна из самых больших в европе и зарплаты будут только расти. Итог: переход не самого молодого игрока с огромной личкой и сомнительными человеческими качествами, претендующего на позицию где и так отлично выступают и Вини и Родри ставит под угрозу все будущее молодой набирающей ход команды.
+8
-1
+7
На данный момент Килиану нет равных он как Месси с Роном может в одиночку вытащить матч а реалу нужны самые лучшие
А если вам сливочным не нужен то мы мерсисайдовцы возьмем его с радостью
+3
0
+3
Ответ masseselsev
это большинство лукавит
Нет
+3
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+3
Ответ отто торро
На данный момент Килиану нет равных он как Месси с Роном может в одиночку вытащить матч а реалу нужны самые лучшие А если вам сливочным не нужен то мы мерсисайдовцы возьмем его с радостью
Берите, денег нам не надо.
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На эти деньги лучше цз купить и латералей нормальных
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Макрон, твой выход
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Ответ JohnnyMadsen
Большинство болельщиков Реала не хотят видеть его в клубе, господин Перес, для вас пишу.
это большинство лукавит
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Ответ Rister81
Был момент,когда Реал действительно нуждался в этом игроке,но как показало время,Реал и без Мбаппе берет ЛЧ и все остальное,а француз на клубном уровне проваливается раз за разом,пацаны,если игрок действительно хотел бы в Реал,давно тут оказался бы,Джуд где то кричал,что он фанат Реала с детства? Но посмотрите не его поступки,отказал Английским топам и таким гигантам как Пепу и Клопу,чтобы перейти в Реал. Мбаппе сейчас в зоне комфорта - огромная зарплата,состав заточен под него,лучший игрок команды и играет на родине,я очень сомневаюсь,что человек,получающий 100 лямов в год,согласится играть за 25 в Реале) У Реала сейчас все отлично,шикарная молодая команда,офигенная атмосфера,финансовая стабильность,Мбаппе абсолютно не к месту,его позиция занята Вини,форвард из Мбаппе никакой,позиция ограничивает его сильно,Реалу нужен Холланд или Альварес,и я очень надеюсь,что Реал опрокинет эту мадонну из Франции .
Откуда вы все эту сотню лямов берете? Недавно ж статья была - там 50-60.
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Ответ отто торро
На данный момент Килиану нет равных он как Месси с Роном может в одиночку вытащить матч а реалу нужны самые лучшие А если вам сливочным не нужен то мы мерсисайдовцы возьмем его с радостью
И сколько матчей он вытащил? В ЛЧ например в этом году лишь отметился 2 пенальти и 1 голом с игры. Я не могу понять с чего все считают это чудо которое без скорости и свободных зон полный ноль каким-то мега игроком.
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