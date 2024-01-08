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👋😶 «Дам пощечину, если не перейдешь». Мбаппе согласился перейти в «Реал». Фанаты не верят

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», утверждает французский репортер Санти Ауна.

Игрок покинет французский клуб будущим летом, когда закончится его действующий контракт. Таким образом, «сливочным» не придется платить компенсацию чемпионам Лиги 1.

Ауна считается надежным источником, однако, не исключаем, что информация может быть недостоверной.

Фанаты «Реала» с осторожностью отнеслись к инсайду.

💭 «Мбаппе, если ты не перейдешь, то я приду к тебе домой и дам пощечину».

💭 «Не верю до тех пор, пока не увижу «Here we go».

💭 «Если он снова будет глумиться над нами, клянусь, я сойду с ума».

💭 «Нам нельзя снова одурачиться»

💭 «Мбаппе, хватит шутить».

6 комментариев
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Пусть играет ради Франции для французов! К черту черепашку!
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Это пока очередное бла-бла журналюги, который хочет похайпиться. Пока не будет официальной информации, или хотя бы информации от Романо я никогда не поверю. Уже проходили это - знаем.
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Пока фабрисио не подтвердит не поверю
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Кого на сей раз подключат шейхи?
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Вот и мнения авторитетных болельщиков подъехали. Пусть и выдуманных, но болельщиков 🤣 опустился сплотс, набрав этих публицистов
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