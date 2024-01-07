🚨 Мбаппе уже получил предложение «Реала». В 2022 году Килиану предлагали больше денег, чем сейчас (The Athletic)

Сага о трансфере Килиана Мбаппе продолжается.

Нападающий вступил в последние шесть месяцев своего контракта с «ПСЖ». Теперь он может свободно вести переговоры с другими клубами о летнем переходе.

По данным The Athletic, француз знает о точных финансовых условиях контракта, который ему предлагают «сливочные». Сообщается, что Килиану предлагают более скромные условия, чем в 2022 году, когда «Реал Мадрид» был готов платить игроку €26 млн в год, помимо колоссального бонуса в размере €130 млн.

Мбаппе выбрал «ПСЖ», несмотря на то, что изначально принял предложение испанского клуба. По некоторым данным, доход игрока превышает €75 млн евро в год. Без бонусов.

«Мадрид» теперь может предложить меньше денег по сравнению с 2022 годом из-за «экономической ситуации» клуба и трансферной стратегии, ориентированной на молодых игроков. Тем не менее, они все еще планируют сделать 25-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в команде.