🤨 «И это говорит фанат Роналду?» Мбаппе сказал, что Месси «заслуживает всего уважения в мире». Фанаты не верят ему
В новом интервью для Amazon Prime Sport Килиан Мбаппе оценил двухлетний период пребывания Лионеля Месси в «ПСЖ».
Француз признался, что ему не хватило времени совместного выступления с аргентинцем.
«Месси заслуживает всего уважения в мире, и жаль, что во Франции он не получил то, чего заслужил», - добавил Мбаппе.
Напомним, что Месси покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента, решив не продлевать свой контракт с клубом после того, как провел там два сезона, забив 67 голов в 75 играх.
Фанаты не верят Килиану.
💭 «Месси - это жемчужина».
💭 «Но считал ли ты Месси достойным этого уважения?»
💭 «И это говорит фанат Роналду?»
💭 «Как же смешно слышать это от Мбаппе».
💭 «Да-да, и ты тут не причем».