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🤨 «И это говорит фанат Роналду?» Мбаппе сказал, что Месси «заслуживает всего уважения в мире». Фанаты не верят ему

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В новом интервью для Amazon Prime Sport Килиан Мбаппе оценил двухлетний период пребывания Лионеля Месси в «ПСЖ».

Француз признался, что ему не хватило времени совместного выступления с аргентинцем.

«Месси заслуживает всего уважения в мире, и жаль, что во Франции он не получил то, чего заслужил», - добавил Мбаппе.

Напомним, что Месси покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента, решив не продлевать свой контракт с клубом после того, как провел там два сезона, забив 67 голов в 75 играх.

Фанаты не верят Килиану.

💭 «Месси - это жемчужина».

💭 «Но считал ли ты Месси достойным этого уважения?»

💭 «И это говорит фанат Роналду?»

💭 «Как же смешно слышать это от Мбаппе».

💭 «Да-да, и ты тут не причем».

1 комментарий
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