Теперь Мбаппе может вести переговоры с любым клубом. Энрике спросили, изменит ли это его отношение к Килиану

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был из тех, кто защищал летом Килиана Мбаппе от нападок болельщиков и руководства. Испанец публично не отказывался от форварда, которого решили отстранить от занятий с командой. Тренер был рад, когда француз вернулся в состав.

Однако уже этим летом Килиан Мбаппе может стать свободным агентом. Это будет головной болью как для руководства «ПСЖ», так и самого Энрике. Тренера спросили, как он собирается справляться с неопределенностью по отношению к будущему форварда.

«[Буду справляться], как я всегда делал до этого момента. Это не тот вопрос, который зависит от меня. Я не тот, кто должен отвечать на этот вопрос».

Испанский специалист прямо говорит, что все будет зависеть не от него, а от договоренностей между Мбаппе и заинтересованным в нем сторонам, в число которых очевидно входит руководство парижского клуба. Кроме «ПСЖ» француза у себя хотят видеть «Ливерпуль» и «Мадрид».