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«Если я ошибусь, меня будут критиковать»: Луис Энрике считает, что в январе «ПСЖ» станет сильнее

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«ПСЖ» готовится к последнему матчу в 2023 году. Команда сыграет с «Метцем». Результат встречи никак не повлияет на лидерство парижан в Лиге 1. Ближайший преследователь, «Ницца», отстает от команды Энрике на 5 очков.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сумел выхватить путевку в плей-офф. Из группы команды вышла со второго места, в следующей стадии турнира парижане сыграют с «Сосьедадом».

На пресс-конференции Луис Энрике заверил, что скоро его команда станет сильнее:

«Я твердо верю в то, что по прошествии месяца мы продолжим прогрессировать и продолжим улучшать некоторые важные аспекты игры. Я полностью убежден в этом, но, возможно, я ошибаюсь. Если я ошибусь, меня точно будут критиковать. Но меня всегда сильно критиковали, всю мою жизнь.

В конце концов, меня это радует. Это моя роль тренера, это моя точка зрения, я вижу, что моя команда становится лучше от матча к матчу, и что многое игроки делают очень хорошо. Это моя цель, в этом году у нас еще есть матч, который нужно отыграть. Конечно, хочется подарить победу нашим болельщикам, чтобы потом мы смогли хорошо провести время с нашими семьям, насладиться праздниками и вернуться сильнее в январе».

А как вы оцениваете нынешнюю форму «ПСЖ»?

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