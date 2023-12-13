Победа над «Боруссией» и еще два варианта. Как «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

После пяти туров «ПСЖ» набрал 7 очков и занял второе место в группе F Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» опережает столичный клуб на 3 очка. На третьем месте расположился «Ньюкасл», а замыкает квартет «Милан» – у команд по 5 очков.

Пока лишь подопечные Терзича обеспечили себе выход в 1/8 турнира. Но чтобы остаться на первой строчке, «шмелям» необходимо отобрать очки у парижан в заключительном туре группового этапа.

«ПСЖ» может возглавить группу, но по худшему для парижан сценарию клуб рискует отправиться в Лигу Европы.

Для выхода в плей-офф ЛЧ команду Энрике устроят три расклада:

1. Победа над «Боруссией» позволит парижанам без оглядки на параллельный матч выйти из группы с первого места.

2. Ничья с «Боруссией» отправит «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ, если «Милан» обыграет «Ньюкасл» или команды поделят очки.

3. Проигрыш «Боруссии» устроит «ПСЖ» лишь в том случае, если в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья.

Заберет ли «ПСЖ» вторую путевку в 1/8 Лиги чемпионов?