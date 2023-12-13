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Так вот что удерживает Мбаппе от перехода в «Реал»: все дело в женской команде парижан😍😍😍

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Килиана можно понять и простить.

Сегодня парижский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в заключительном туре группового этапа ЛЧ. Сейчас «ПСЖ» занимает 2-е место в группе F, опережая «Ньюкасл» и «Милан» на 2 балла.

По информации L’Equipe, будущее Мбаппе в нынешнем клубе не будет напрямую зависеть от результатов в этом турнире. Вылет «ПСЖ» в Лигу Европы еще не будет означать уход нападающего из команды.

Футболист всегда утверждал, что его решение будет связано с верой в проект. Если он согласится остаться в «ПСЖ», то новый контракт будет рассчитан на длительный период, а не на два года, как в прошлый раз.

Действующее соглашение игрока с парижанами истекает в конце этого сезона, у Мбаппе есть возможность активировать опцию продления еще на один год.

Сообщалось, что в трансфере нападающего заинтересован «Реал», но у парижан есть серьезный аргумент - только посмотрите на фото их женской команды.

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10 комментариев
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Зачем они ему , он же встречается с парижским трансом
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благодаря фифе 24 мы теперь знаем их в лицо))
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Что там на общем фото забыл Агуэро?
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По слухам их главная красотка уже зимой перейдет в Арсенал.
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Красотка, и фигура бомба
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Его удерживают лесбиянки?(надеюсь, не силой)
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