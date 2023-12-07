Отдельный вид искусства - портрет Килиана Мбаппе, сложенный из костей

Игровых, разумеется.

В последнее время вновь активизировались слухи о переходе Мбаппе в «Реал». С 1 января, если француз до этого момента не продлит контракт с «ПСЖ», мадридский клуб активизирует усилия и попытается договориться о переходе.

«Реал» свяжется с Файзой Ламари, матерью и агентом Мбаппе, и даст футболисту 15 дней на принятие решения. Мадридцы больше не собираются вести долгие переговоры. До 15 января Мбаппе должен ответить, принимает он предложение или нет.

«Реал» также больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально. Вероятно, речь о предварительном контракте и бесплатном переходе летом.

А пока фанаты сделали для Килиана вот такую красоту - ну правда ведь, похож?