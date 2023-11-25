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🤭 «Марсьяль посмеялся». Фанаты «ПСЖ» высмеяли слова Энрике о том, что Дембеле - самый влиятельный футболист в мире

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал имя самого влиятельного футболиста.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Усман Дембеле - самый влиятельный футболист в мире. Без сомнения.

Его не волнуют ошибки. Он продолжает двигаться вперед и рисковать. Он не прислушивается к критике, но всегда создает что-то хорошее», - заявил наставник «ПСЖ».

Напомним, что в матче с «Монако» Дембеле забил дебютный гол в составе «ПСЖ». Ему потребовалось для этого 16 матчей.

Фанаты не оценили заявление испанского специалиста.

💭 «Он даже не самый влиятельный игрок в «ПСЖ».

💭 «Я люблю Энрике, но он слишком много говорит. Иногда кажется, что он несерьезен».

💭 «Самый влиятельный игрок в мире» забил первый гол только в 16 матче».

💭 «Он не входит в топ-10 влиятельных игроков мира».

💭 «Марсьяль посмеялся».

4 комментария

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Константин Иванов
Всем настолько пофиг, что нет ни одного слово омега даже)
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Имя Фамилия
Дембеле действительно оказывает большое влияние на игру ПСЖ. Балбес, который опять написал про голы, видимо нифига не понял о чём говорил Энрике.
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