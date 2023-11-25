🤭 «Марсьяль посмеялся». Фанаты «ПСЖ» высмеяли слова Энрике о том, что Дембеле - самый влиятельный футболист в мире
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал имя самого влиятельного футболиста.
«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Усман Дембеле - самый влиятельный футболист в мире. Без сомнения.
Его не волнуют ошибки. Он продолжает двигаться вперед и рисковать. Он не прислушивается к критике, но всегда создает что-то хорошее», - заявил наставник «ПСЖ».
Напомним, что в матче с «Монако» Дембеле забил дебютный гол в составе «ПСЖ». Ему потребовалось для этого 16 матчей.
Фанаты не оценили заявление испанского специалиста.
💭 «Он даже не самый влиятельный игрок в «ПСЖ».
💭 «Я люблю Энрике, но он слишком много говорит. Иногда кажется, что он несерьезен».
💭 «Самый влиятельный игрок в мире» забил первый гол только в 16 матче».
💭 «Он не входит в топ-10 влиятельных игроков мира».
💭 «Марсьяль посмеялся».
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