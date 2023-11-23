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Энрике рассказал о плане игры на матч с «Ньюкаслом». Тренер честно оценивает уровень «ПСЖ»

Луис Энрике Луис Энрике
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Совсем скоро «ПСЖ» вновь сыграет с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов. Первая встреча команд закончилась разгромным поражением столичного клуба – 1:4.

Луис Энрике поделился планом на предстоящую игру с англичанами:

«Цель всегда одна и та же, независимо от матча. Нужно удерживать мяч на половине поля соперника и не давать ему создавать шансы. Это правда, что в Лиге чемпионов у соперников больше качеств и возможностей создавать опасные моменты.

Нам необходимо показать безупречную игру в атаке и обороне. Нам нужно будет действовать очень эффективно и использовать все наши шансы для взятия ворот. Завтра нам будет необходимо показать очень высокий уровень, чтобы победить».

Главный тренер «ПСЖ» честно высказался об уровне своей команды:

«Честно говоря, команда еще не такая, какой я хочу ее видеть, но мы находимся в процессе ее создания. Думаю, мы, тренеры, можем помочь нашим игрокам еще больше, поможем им стать лучше. Но все же, как мне кажется, мы еще далеки от того, каким я хочу видеть «ПСЖ» в будущем.

Очевидно, есть аспекты, которые мне нравятся. Мне нравится эта команда, здесь много индивидуальности. Команда понимает мои требования. Для такого тренера, как я, это удовлетворительно, но нам еще есть куда расти».

Сумеет ли «ПСЖ» отомстить «Ньюкаслу» за болезненное поражение?

1 комментарий

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Гуркюфф
Удачи ПСЖ. Верим
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