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«ПСЖ» запустил продажу особых футболок. Вырученные средства пойдут на поддержку детей из крупнейшего лагеря для беженцев

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По случаю Всемирного дня ребенка «ПСЖ» запустил важную и полезную акцию. Столичный клуб в коллаборации с благотворительным стартапом KALBU создал эксклюзивную футболку, чтобы помочь детям из лагеря для беженцев в Бангладеше.

Дизайн разрабатывался вместе с ребятами. Создатели майки хотели передать в дизайне неукротимый дух детей беженцев.

Взрослая футболка обойдется покупателям в 75 евро, а детская – в 49.

Вырученные средства пойдут на помощь детям из крупнейшего в мире лагеря для беженцев, находящегося в бангладешском городе Кокс-Базар. В поселении проживают примерно 500 000 детей, указано на сайте парижан.

В 2020 году «ПСЖ» вместе с KALBU и неправительственной организацией Бангладеша «Дружба» открыл в лагере для беженцев клуб, на территории которого находятся спортивная площадка, библиотека и помещение для просмотра фильмов и обучения.

Также парижане вместе с партнерами профинансировали покупку автомобиля, оборудованного спортивным инвентарем и экраном, на котором дети могут смотреть футбол.

Вот бы таких инициатив было больше.

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