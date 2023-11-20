Как Мбаппе забил 300 голов к 24 годам? Ни одного мяча со штрафного, но больше 10 головой и 20% с левой

В матче с Гибралтаром Килиан Мбаппе забил 300-й гол за карьеру – и это в 24 года. Француз добрался до этой отметки быстрее Месси и Роналду, и с каждым годом все ближе к «Золотому мячу». Вот как Килиан набивал первые 300 мячей:

👉 229 правой ногой (34 с пенальти)

👈 59 левой ногой

🫡 11 головой

👊 1 другой частью тела

⬆️ 278 в штрафной

️ ↪️ 22 из-за пределов штрафной зоны

🚫 0 штрафных ударов