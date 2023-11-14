Мбаппе оформил хет-трик, но Энрике остался недоволен игроком. Килиан впервые высказался о критике тренера

В матче с «Реймсом» Мбаппе помог «ПСЖ» выиграть со счетом 3:0. Килиан в этой встрече оформил хет-трик — первый за год.

Энрике, однако, остался недоволен своим подопечным. Тренер заявил, что нападающему есть, над чем работать.

Находясь в расположении сборной, Килиан впервые высказался о словах Энрике: «Нужно спросить у тренера, почему он сказал это именно в тот момент. Но я воспринял его слова отлично. Энрике – отличный тренер, он многому меня учит. В первый же день я сказал ему, что у него со мной не будет проблем. Я всегда хорошо работал с тренерами, которых встречал на своем пути. Я требовательный игрок. Так что если тренер чего-то от меня требует, это хорошо». Здорово, что Мбаппе профессионально отнесся с комментарию Энрике. Пока идет международный перерыв, Килиан будет работать под руководством другого тренера — Дидье Дешама. У сборной Франции на ноябрь запланированы два матча квалификации Евро-2024 — против Гибралтара и Греции. Как в этих играх выступит капитан «синих»?