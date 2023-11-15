🙅 «Что он там будет делать?». Фанаты «ПСЖ» не верят, что Мбаппе уйдет в «Реал»

Будущее Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается под вопросом.

Несмотря на многочисленные слухи, «Реал Мадрид» открещивается от переговоров с футболистом, а фанаты не верят в уход игрока.

💭 Daxt: «Я на самом деле не верю, что он захочет уменьшить свою зарплату в два раза - это немыслимо!!! В любом случае, это не то, что он делает с момента подписания контракта. Если бы он действительно хотел уехать, то показал бы, что не заинтересован в деньгах!!! Я не думаю, что «Реал» предложит ему такую зарплату».

💭 Giovanni pontano: «Беллингем - 12 миллионов евро в год. Мбаппе - 56 миллионов евро в год. Если он подпишет контракт с «Реалом», то это будет полный бардак, даже без компенсации «ПСЖ». Звезды «Реала» получают не больше 10-12 млн».

💭 Sukercop: «Что он там будет делать? Они больше никому не интересны».

💭 VanRay: «Мы никогда не видели футболиста с таким контрактом в Европе, так что это слишком мощный аргумент».

💭 Drsuuat: «У него есть заскок - быть единственной звездой команды. И я не вижу, как он уходит в «Реал», где будет делить лавры с другими игроками. Единственный вариант - АПЛ».

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