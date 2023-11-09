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Луис Энрике эмоционально отпраздновал хет-трик Мбаппе. Пострадали помощники тренера

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Луис Энрике Луис Энрике
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В матче с «Реймсом» Мбаппе обеспечил «ПСЖ» победу со счетом 3:0. Килиан оформил хет-трик – первый с августа 2022-го.

Энрике, правда, считает, что француз показал не самое лучшее выступление: «Сегодня я не очень им доволен. Про голы ничего не могу сказать, но он может быть лучше в другом».

Тренер эмоционально отпраздновал третий гол Мбаппе. С широкой улыбкой на лице он облил водой своих помощников.

Счастье!

Победа над «Реймсом» позволила «ПСЖ» вернуть лидерство в Лиге 1. После 12-ти туров чемпионата парижане оторвались от «Ниццы» на одно очко.

А как вам игра Мбаппе в последней встрече столичного клуба?

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