Дембеле начал скромно, но почти во всем лучше Неймара – голевые действия искажают реальность
После первых двух месяцев Усмана Дембеле в «Париже» его играла доставляла удовольствие только болельщикам «Барселоны» – у француза не было ни одного голевого действия, а сравнения с Неймаром приобели нулевой смысл. Однако сейчас не все так однозначно: у Усмана 3 ассиста в 5 последних играх и награда игроку матча.
Не густо, но это ленивая статистика. Если вглянуть на продвинутые метрики, нормированные на 90 минут игрового времени, и сравнить с цифрами Неймара-2022/23, Дембеле не так плох – хотя стоит учитывать фактор нового тренера и других ролей на поле.
0.39 предголевых за матч — лучший результат в Лиге 1. Дембеле в два раза чаще бразильца катит партнерам под удар, а по ускорениям и продвижениям мяча даже лучший в лиге. В дриблинге Усман тоже преуспевает: 5,27 обводок за игру – топ-уровень. Ней впереди по результативным действиям, но во всем остальном лучше Дембеле.
https://www.youtube.com/watch?v=lhBXzhT9uxk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB