Дембеле начал скромно, но почти во всем лучше Неймара – голевые действия искажают реальность

После первых двух месяцев Усмана Дембеле в «Париже» его играла доставляла удовольствие только болельщикам «Барселоны» – у француза не было ни одного голевого действия, а сравнения с Неймаром приобели нулевой смысл. Однако сейчас не все так однозначно: у Усмана 3 ассиста в 5 последних играх и награда игроку матча.

Не густо, но это ленивая статистика. Если вглянуть на продвинутые метрики, нормированные на 90 минут игрового времени, и сравнить с цифрами Неймара-2022/23, Дембеле не так плох – хотя стоит учитывать фактор нового тренера и других ролей на поле.

0.39 предголевых за матч — лучший результат в Лиге 1. Дембеле в два раза чаще бразильца катит партнерам под удар, а по ускорениям и продвижениям мяча даже лучший в лиге. В дриблинге Усман тоже преуспевает: 5,27 обводок за игру – топ-уровень. Ней впереди по результативным действиям, но во всем остальном лучше Дембеле.