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Дембеле начал скромно, но почти во всем лучше Неймара – голевые действия искажают реальность

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После первых двух месяцев Усмана Дембеле в «Париже» его играла доставляла удовольствие только болельщикам «Барселоны» – у француза не было ни одного голевого действия, а сравнения с Неймаром приобели нулевой смысл. Однако сейчас не все так однозначно: у Усмана 3 ассиста в 5 последних играх и награда игроку матча.

Не густо, но это ленивая статистика. Если вглянуть на продвинутые метрики, нормированные на 90 минут игрового времени, и сравнить с цифрами Неймара-2022/23, Дембеле не так плох – хотя стоит учитывать фактор нового тренера и других ролей на поле.

0.39 предголевых за матч — лучший результат в Лиге 1. Дембеле в два раза чаще бразильца катит партнерам под удар, а по ускорениям и продвижениям мяча даже лучший в лиге. В дриблинге Усман тоже преуспевает: 5,27 обводок за игру – топ-уровень. Ней впереди по результативным действиям, но во всем остальном лучше Дембеле.

1 комментарий

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Гласящий Истину!
Подытожим всю эту статистику: - дно-днищенское! Слава Богу, что ты сжалился над Барсой и забрал эту грёбаную обезьяну 2.0, хоть и с колоссальными убытками для Барсы, но тут уж все претензии к юридической службе Барсы во главе с президентом-юристом...

https://www.youtube.com/watch?v=lhBXzhT9uxk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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