В соцсетях активно обсуждают забавный ролик, в котором ребенок делает «инсайд» по ситуации с Килианом Мбаппе. Хамза Юсеф знает все.

«Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе... весь мир хочет знать, что происходит с Килианом Мбаппе.

Я уверен, что любой футбольный фанат хочет знать, покинет ли Килиан «ПСЖ», чтобы присоединиться к «Реалу» в следующем году. У меня есть нужные ответы.

С 99,99999% я могу подтвердить, что Килиан Мбаппе не перейдет в «Реал», потому что в его контракте есть колоссальный пункт о выкупе. Вряд ли Мбаппе расторгнет контракт с «ПСЖ». Он останется.

Карло Анчелотти сказал, что вряд ли «Реал» подпишет каких-либо игроков в январе. Он подтвердил, что у него достаточно футболистов, и он не хочет подписывать новых», - заявил парень.

Авторитетное мнение Юсефа активно набирает просмотры в соцсетях. Но, положа руку на сердце: Разве он не прав?