«Честно говоря, я не считаю эту тему полезной»: Энрике раздражают вопросы о выездных неудачах «ПСЖ»

Во время пресс-конференции Луис Энрике был раздражен, когда его спросили про трудности «ПСЖ» в гостевых матчах.

«Я не согласен. Мы − команда, которая не делит игры на домашние и выездные. Неважно, на каком стадионе мы играем, мы выходим бороться с соперником и атаковать.

Я не говорю, что это лучший вариант, но это моя идея, и я не собираюсь ее менять. Честно говоря, я не считаю эту тему полезной

Конечно, всегда приятно играть дома. Иногда ты более смелый. Очевидно, что есть разница между игрой дома и на выезде, но поле одинакового размера, так что отношение не должно меняться. Я не вижу причин, по которым мы должны меняться.

Я думаю, что быть великой командой − значит играть одинаково и дома, и на выезде. Я думаю, что именно это мы и сделали, не было ни одного выездного матча, в котором мы не были бы конкурентоспособны. Эта идея не изменится, пока я здесь».

Луис Энрике ясно дал понять, что стратегия игры команды не меняется вне зависимости от того, где она играет. Следовательно, причины поражения от «Милана» точно не в стадионе. В Лиге чемпионов команда Энрике проиграла на выезде дважды, а в Лиге 1 у команды ни одного поражения в гостях − 3 победы и ничья.