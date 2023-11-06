Фанаты «Милана» передадут вырученные средства за «Долларуммы» футбольным школам города

Нашумевшая история с «Долларуммами» получила неожиданное продолжение.

Фанаты «Милана» превратили дерзкий трюк в трогательный акт щедрости! Во время матча «Милан» — «ПСЖ» болельщики забросали своего бывшего вратаря Джанлуиджи Доннарумму фальшивыми долларами с его изображением.

Деньги, полученные от продажи фальшивых долларов (2 евро за пачку), не пропадут зря. Болельщики из Curva Sud используют средства для поддержки футбольных школ в Корветто и Баджо, находящихся в Милане. Они помогут школам приобрести обувь, мячи и футболки для юных талантов.