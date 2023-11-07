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Доннарумма точно выдержит атмосферу на «Сан-Сиро». К встрече с ультрас «Милана» итальянца подготовил Мбаппе

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
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Для Доннаруммы ответная встреча «ПСЖ» и «Милана» в Лиге чемпионов будет непростой. Голкипер впервые после перехода в столичный клуб сыграет за парижан на «Сан-Сиро».

Ультрас «россонери» пообещали забросать Джиджи фальшивыми купюрами с изображением вратаря. Фанаты до сих пор не могут простить итальянцу трансфер в «ПСЖ».

Луис Энрике считает, что для Доннаруммы акция болельщиков не должна стать проблемой. Итальянец точно справится с давлением трибун «Сан-Сиро», ведь к встрече с фанатами «Милана» Джанлуиджи подготовил Мбаппе.

Парижане провели тренировку на домашней арене «россонери». Когда футболисты вышли на поле, Килиан подошел к голкиперу, поднял руки и с улыбкой на лице начал выкрикивать фамилию итальянца.

По данным RMCsport, у арены в этот момент находились болельщики «Милана», которые также скандировали фамилию вратаря.

Думается, Джиджи будет готов к этой встрече.

1 комментарий

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dreamstep
Милан без Доннарумы стал чемпионом, так что болельщики спасибо должны сказать что тот поехал в ПСЖ )
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