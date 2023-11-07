Доннарумма точно выдержит атмосферу на «Сан-Сиро». К встрече с ультрас «Милана» итальянца подготовил Мбаппе

Для Доннаруммы ответная встреча «ПСЖ» и «Милана» в Лиге чемпионов будет непростой. Голкипер впервые после перехода в столичный клуб сыграет за парижан на «Сан-Сиро».

Ультрас «россонери» пообещали забросать Джиджи фальшивыми купюрами с изображением вратаря. Фанаты до сих пор не могут простить итальянцу трансфер в «ПСЖ».

Луис Энрике считает, что для Доннаруммы акция болельщиков не должна стать проблемой. Итальянец точно справится с давлением трибун «Сан-Сиро», ведь к встрече с фанатами «Милана» Джанлуиджи подготовил Мбаппе.

Парижане провели тренировку на домашней арене «россонери». Когда футболисты вышли на поле, Килиан подошел к голкиперу, поднял руки и с улыбкой на лице начал выкрикивать фамилию итальянца.

По данным RMCsport, у арены в этот момент находились болельщики «Милана», которые также скандировали фамилию вратаря.

Думается, Джиджи будет готов к этой встрече.