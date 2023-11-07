🤨 Я передумал оставаться в «Барсе» после общения с «ПСЖ». Дембеле рассказал, почему решился на переезд во Францию

Усман Дембеле вспомнил, как решился на переезд из Барселоны в Париж.

«Действительно, прошлым летом я сказал, что останусь в «Барселоне», но после общения с «ПСЖ» я убедился, что должен уйти.

Я подписал контракт с «ПСЖ», потому что это французский клуб, и мне это нравится», - заявил Усман Дембеле.

Ранее француз заявил, что Луис Энрике убедил его присоединиться к парижанам. Бывший наставник «Барсы» восхищается умениями француза.

Напомним, что Дембеле по-прежнему не забил ни одного мяча за «ПСЖ». На его счету лишь три голевых передачи в 13 матчах Лиги 1.

Летом вингер перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за €50 млн.