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🤨 Я передумал оставаться в «Барсе» после общения с «ПСЖ». Дембеле рассказал, почему решился на переезд во Францию

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Усман Дембеле вспомнил, как решился на переезд из Барселоны в Париж.

«Действительно, прошлым летом я сказал, что останусь в «Барселоне», но после общения с «ПСЖ» я убедился, что должен уйти.

Я подписал контракт с «ПСЖ», потому что это французский клуб, и мне это нравится», - заявил Усман Дембеле.

Ранее француз заявил, что Луис Энрике убедил его присоединиться к парижанам. Бывший наставник «Барсы» восхищается умениями француза.

Напомним, что Дембеле по-прежнему не забил ни одного мяча за «ПСЖ». На его счету лишь три голевых передачи в 13 матчах Лиги 1.

Летом вингер перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за €50 млн.

3 комментария

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Rosenbaum
Хорошо что Барса смогла вернуть хоть часть потраченных денег за этого тупого бегунка.
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NartApsua
Спасибо Луису Энрике за то, что избавил Барсу от этого хрусталя)
+6
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Rachid
Подозрительно, что дембель в ПСЖ не ломается уже 13 туров подряд - чем его там Энрике кормит или же сам хрусталик понял, что халява, как в Барсе не пропрет - быстро в аренду куда-нибудь в кукуево определят:))
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