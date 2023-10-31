«Игра с «Монпелье» многое показала»: Энрике доволен тем, как «ПСЖ» начал сезон
«ПСЖ» одержал победу в пяти матчах подряд, при этом в каждой встрече парижане забили три гола. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, «ПСЖ» также остается лидером группы F в Лиге чемпионов.
Луис Энрике доволен результатами, которые показывает его команда. Слова тренера передает Le Рarisien
«Игра с «Монпелье» многое показала. Добиться наилучших результатов и реализовать их в соответствии с нашей идеей игры – это то, к чему мы стремимся, как я считаю. То, что я вижу на поле в исполнении команды, я считаю позитивным. Сейчас наша цель состоит в том, чтобы продолжать эффективно работать и улучшать наши показатели».
В первых пяти матчах Лиги 1 подопечные Энрике одержали две победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Очевидно, столичный клуб сумел улучшить свои результаты под руководством нового тренера.
А как вам команда, которую строит Энрике?
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