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Мбаппе и «Золотой мяч»: выражение лица нападающего не поменялось за последние 4 церемонии

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Килиана можно понять.

За последние 4 года Мбаппе трижды уступил эту награду Лионелю Месси и один раз своему соотечественнику - Кариму Бензема, взявшему приз в прошлом сезоне.

Выражение лица Мбаппе отражает эмоции, которые испытывает француз от церемонии к церемонии.

В понедельник в Париже Лионель Месси в 8-й раз получил «Золотой мяч».

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС «Интер Майами» получил самый престижный индивидуальный приз в футболе по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

Это 8-й и рекордный «Золотой мяч» Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2022/23). Его ближайший преследователь Криштиану Роналду брал награду 5 раз.

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