👎🏾 «Позор для всей команды». Фанаты «ПСЖ» недовольны игрой Килиана Мбаппе, несмотря на обилие голов. Это как? 🤯

В матче с «Миланом» Килиан Мбаппе снова показал, как он умеет приносить результат в важный момент. Однако, как оказалось, не всем фанатам этого достаточно.

Несмотря на результативность форварда, многие болельщики признались, что расстроены ролью француза в команде. Им хочется, чтобы Килиан играл глубже.

💭 Mest: «Он перевернул игру своим превосходным голом.

Но я не могу отказаться от своих ожиданий. Я считаю, что он не оказывает достаточного влияния на игру команды, и что система, предполагающая его пассивность в обороне, лишает нас качеств его ускорений и рывков на левом фланге. Немного обидно».

💭 Witchfinder: «Я думаю, что он недостаточно ярок. Мы несколько раз могли запустить его в быструю контратаку, но его не было там, где нужно».

💭 maboune: «Он, как правило, ждет, чтобы получить мяч на ход. Это позор для всей команды».

💭 Parisian: «Был момент, когда он просил мяч, а Витинья не отдал передачу. Прежде всего, у меня сложилось впечатление, что ему не нравится играть нападающего без мяча, ведь это вынуждает его тактически дестабилизировать защиту. Ему хочется получать мяч на ход или тащить его из глубины, поэтому он склонен выбирать вариант, где, по его мнению, у него больше шансов добиться этого, даже если это предполагает менее интересную позицию.

💭 BenBecker: «Он уже действует на автоматизме, ведь Месси или Неймар постоянно запускали его в прорыв. Теперь ему снова приходится привыкать к более простым передачам от Витиньи».