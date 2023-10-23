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👎🏾 «Позор для всей команды». Фанаты «ПСЖ» недовольны игрой Килиана Мбаппе, несмотря на обилие голов. Это как? 🤯

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В матче с «Миланом» Килиан Мбаппе снова показал, как он умеет приносить результат в важный момент. Однако, как оказалось, не всем фанатам этого достаточно.

Несмотря на результативность форварда, многие болельщики признались, что расстроены ролью француза в команде. Им хочется, чтобы Килиан играл глубже.

"Un peu dommage" : Les fans regrettent un pan du jeu de Mbappé qu'ils ne voient plus au PSG

💭 Mest: «Он перевернул игру своим превосходным голом.

Но я не могу отказаться от своих ожиданий. Я считаю, что он не оказывает достаточного влияния на игру команды, и что система, предполагающая его пассивность в обороне, лишает нас качеств его ускорений и рывков на левом фланге. Немного обидно».

💭 Witchfinder: «Я думаю, что он недостаточно ярок. Мы несколько раз могли запустить его в быструю контратаку, но его не было там, где нужно».

💭 maboune: «Он, как правило, ждет, чтобы получить мяч на ход. Это позор для всей команды».

💭 Parisian: «Был момент, когда он просил мяч, а Витинья не отдал передачу. Прежде всего, у меня сложилось впечатление, что ему не нравится играть нападающего без мяча, ведь это вынуждает его тактически дестабилизировать защиту. Ему хочется получать мяч на ход или тащить его из глубины, поэтому он склонен выбирать вариант, где, по его мнению, у него больше шансов добиться этого, даже если это предполагает менее интересную позицию.

💭 BenBecker: «Он уже действует на автоматизме, ведь Месси или Неймар постоянно запускали его в прорыв. Теперь ему снова приходится привыкать к более простым передачам от Витиньи».

6 комментариев

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onsigne
Шикарные блоги на спортсе пошли: накрутить 40 плюсов, чтобы попасть на главную, и сделать нарезку комментариев не пойми откуда и не пойми кем написанные.
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#nikon
Его место в воротах. Это даёт ему шанс прокидывать мяч самому себе, на скорости обходить всю команду соперников, выходить один на один с вратарём и забивать. И так 5-6 раз за игру.
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theDemon
а автор матч-то видел? со всем согласен? или просто ленту комментов выложил?
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Имя Фамилия
Объективно Мбаппе на фланге стал реже получать мяч и имеет меньше моментов, в результате чего по игре выглядит не так ярко, как мог бы смотреться в центре. Тем более когда у Коло-Муани в центре нападения не получается абсолютно ничего, так и напрашивается поменять их позициями.
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daniil_35
Ответ onsigne
Шикарные блоги на спортсе пошли: накрутить 40 плюсов, чтобы попасть на главную, и сделать нарезку комментариев не пойми откуда и не пойми кем написанные.
Вообще не понимаю, зачем трибуна нужна? Одна фикция. Не помню, когда оттуда публиковали тексты или выходили авторы хорошие. Многие тексты так и валяются в пердиве спортса с меньшим кол-вом плюсов, чем очередной наброс на вентилятор. Конкурентам пора включаться и заманивать их к себе, как и аудиторию. Там им хотя бы платить могут начать.
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