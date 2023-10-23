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🎥Майка Ричардс пострадал от неисправности гардероба после празднования в стиле Килиана Мбаппе😂

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Майка Ричардс развеселил всех в спортивной студии CBS из-за неисправности гардероба.

Когда на CBS Sports обсуждали матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ», Ричардс попытался повторить фирменное празднование Килиана Мбаппе. В ответственный момент бывший игрок «Сити» осознал, что у него неисправен гардероб, рассмешив сидевшего в студии Джейми Каррагера.

Килиан использует фирменное празднование с апреля 2017 года – тогда он оформил дубль за бывшую команду «Монако» в ворота «Боруссии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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