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🤔 Как там «ПСЖ»? Доминирование, агрессия и надежность – три существенных изменения по сравнению с прошлым сезоном

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Луис Энрике Луис Энрике
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Если вы перестали следить за «ПСЖ» после ухода Неймара и Лионеля Месси, то наверняка хоть раз задумывались, как изменился парижский клуб.

Ответ: значительно изменился.

Не стоит забывать, что столичную команду покинул и Кристоф Гальтье, которого заменил Луис Энрике.

Есть три ключевых показателя, которые показывают изменения в составе французского клуба:

  • Владение мячом – 70,1% (+10% по сравнению с сезоном 22/23);
  • 18,2 перехвата за матч благодаря прессингу (13,7 в сезоне 22/23);
  • 0,93 xG ожидаемых пропущенных голов за матч (1,23 в сезоне 22/23).

Будет ли этот сезон успешнее предыдущего?

1 комментарий

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Janture Beckjan
Это он еще не полностью выстроил игру по его словаи, ожидаем большего апгрейда👍
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