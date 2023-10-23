🤔 Как там «ПСЖ»? Доминирование, агрессия и надежность – три существенных изменения по сравнению с прошлым сезоном
Если вы перестали следить за «ПСЖ» после ухода Неймара и Лионеля Месси, то наверняка хоть раз задумывались, как изменился парижский клуб.
Ответ: значительно изменился.
Не стоит забывать, что столичную команду покинул и Кристоф Гальтье, которого заменил Луис Энрике.
Есть три ключевых показателя, которые показывают изменения в составе французского клуба:
- Владение мячом – 70,1% (+10% по сравнению с сезоном 22/23);
- 18,2 перехвата за матч благодаря прессингу (13,7 в сезоне 22/23);
- 0,93 xG ожидаемых пропущенных голов за матч (1,23 в сезоне 22/23).
Будет ли этот сезон успешнее предыдущего?
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