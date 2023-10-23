🤔 Как там «ПСЖ»? Доминирование, агрессия и надежность – три существенных изменения по сравнению с прошлым сезоном

Если вы перестали следить за «ПСЖ» после ухода Неймара и Лионеля Месси, то наверняка хоть раз задумывались, как изменился парижский клуб.

Ответ: значительно изменился.

Не стоит забывать, что столичную команду покинул и Кристоф Гальтье, которого заменил Луис Энрике.

Есть три ключевых показателя, которые показывают изменения в составе французского клуба:

Владение мячом – 70,1% (+10% по сравнению с сезоном 22/23);

18,2 перехвата за матч благодаря прессингу (13,7 в сезоне 22/23);

0,93 xG ожидаемых пропущенных голов за матч (1,23 в сезоне 22/23).

Будет ли этот сезон успешнее предыдущего?