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«В нем мне нравится все»: Энрике обрушился на критиков Мбаппе

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Луис Энрике Луис Энрике
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Мбаппе внес большой вклад в победу «ПСЖ» над «Страсбуром». Встреча закончилась со счетом 3:0, Килиан отметился голом и ассистом.

Капитан сборной Франции заслужил похвалу от Луиса Энрике. Главный тренер «ПСЖ» считает неоправданной критику в адрес своего подопечного:

«В Килиане мне нравится все. Есть любопытный парадокс. Мбаппе – игрок, который забивает более 50 голов в год. А когда он проводит три матча, не забивая, все вдруг начинают беспокоиться. Он не машина, он человек. В этих матчах [в которых француз не смог забить] у него были возможности.

Я доволен его отношением. Доволен тем, что он дает этой команде. Нельзя сомневаться в таком игроке, как Килиан. Если мы его критикуем, нам следует перестать играть в футбол».

В октябре француз пережил свою худшую безголевую серию за два года. Килиан не забивал в четырех играх подряд. Но матчи сборной, а затем и клуба исправили ситуацию. В трех последних встречах Мбаппе забил четыре гола.

Согласны с мнением Энрике?

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