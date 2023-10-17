Маркиньос стал вторым игроком в истории «ПСЖ» по одному показателю. Он может стать рекордсменом клуба уже в этом сезоне

«ПСЖ» обыграл «Страсбур» со счетом 3:0 в 9-м туре Лиги 1. Голами в матче отметились Мбаппе, Солер и Руис.

Но эта встреча стала особенной и для Маркиньоса. Бразилец в 417-й раз вышел на поле в футболке парижан. По этому показателю он обошел Верратти – у итальянца 416 матчей за команду.

Теперь по количеству игр за «ПСЖ» Маркиньос уступает лишь Жан-Марку Пилорже, на счету которого 435 матчей в составе столичного клуба. Бразилец уже в этом сезоне может стать рекордсменом по этому показателю. От Пилорже защитника отделяет всего 18 игр.

За 417 матчей в составе парижан Маркиньос успел забить 38 голов и отдать 10 ассистов.

Покорится ли достижение Пилорже Маркиньосу?