Некоторые болельщики называют форварда «ПСЖ» Мбаппе − «Мобуту». Что это значит?

Экскурс в историю.

Килиан Мбаппе вернулся в «ПСЖ» из сборной Франции с тремя голами в активе. Они явно придадут ему уверенности, хотя он и так мощно начал клубный сезон.

Некоторые болельщики придумали Мбаппе прозвище «Мобуту». Но что это значит?

Килиан Мбаппе ведет себя в «ПСЖ» как диктатор

Жозеф-Дезире Мобуту − президент и диктатор ДР Конго. Он правил 32 года и был замешан в большом количестве страшных дел.

Все знают, что в «ПСЖ» лучше быть в фаворе у Мбаппе. Иначе можно потерять место в клубе.

Все мы помним, как Килиан выжил из парижского клуба Леонардо, когда раскритиковал его за работу на трансферном рынке. Неймар потерял расположение Аль-Хелайфи после того, как начал общаться с Мбаппе. Месси не был принят раздевалкой, потому что в ней правил совсем другой игрок.

У Килиана Мбаппе уникальный контракт с клубом, он явно влияет на выбор персонала. Иногда кажется, что его уровень влияния если не выше, то точно такой же, как у Насера Аль-Хелаифи.

Летняя поездка в Камерун и фотографии, которые стали вирусными

Летом прошлого года Килиан Мбаппе решил съездить на родину своего отца в Камерун. Организовывал ее Янник Ноа для того, чтобы француз смог встретиться со своими родственниками и собственными глазами увидеть африканский континент, откуда он родом.

Что действительно бросилось в глаза, так это огромная охрана, которая была у футболиста. Бронированные автомобили, много полицейских и военных. Возникло ощущение, что он не игрок, а глава государства во время официального визита.

Фотографии стали вирусными и на первый взгляд казалось, что по сравнению с местным населением Мбаппе совсем из другого мира.

Однако при этом все мы понимаем, что статус мировой звезды подразумевает особое отношение к нему и его безопасности.