😩 Страсти Килиановы. Мбаппе по-прежнему не знает, где окажется в следующем сезоне. У «Реала» уже два конкурента 😨

По информации Mundo Deportivo, в гонку за подписание Килиана Мбаппе включились два английских топ-клуба - «Челси» и «Ливерпуль».

La Gazzetta dello Sport также утверждает, что переход Мбаппе в «Реал Мадрид» будущим летом остается под вопросом из-за нежелания «ПСЖ» отпускать игрока в королевский клуб.

Тем не менее, последнее слово остается за Килианом, который отказался от большой части бонуса лояльности, чтобы получить игровую практику и избежать одностороннего продления контракт со стороны парижан. Игрок может покинуть «ПСЖ» в 2024 году в качестве свободного агента.

Тем не менее, «Реал Мадрид» твердо намерен подписать нападающего. По сообщениям Relevo, Флорентино Перес считает подписание Мбаппе главной целью на будущий год.

Где ждем Килиана?