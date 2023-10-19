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😩 Страсти Килиановы. Мбаппе по-прежнему не знает, где окажется в следующем сезоне. У «Реала» уже два конкурента 😨

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По информации Mundo Deportivo, в гонку за подписание Килиана Мбаппе включились два английских топ-клуба - «Челси» и «Ливерпуль».

La Gazzetta dello Sport также утверждает, что переход Мбаппе в «Реал Мадрид» будущим летом остается под вопросом из-за нежелания «ПСЖ» отпускать игрока в королевский клуб.

2 big clubs enter race for Mbappe, Real Madrid move 'complicated'

Тем не менее, последнее слово остается за Килианом, который отказался от большой части бонуса лояльности, чтобы получить игровую практику и избежать одностороннего продления контракт со стороны парижан. Игрок может покинуть «ПСЖ» в 2024 году в качестве свободного агента.

Тем не менее, «Реал Мадрид» твердо намерен подписать нападающего. По сообщениям Relevo, Флорентино Перес считает подписание Мбаппе главной целью на будущий год.

Где ждем Килиана?

4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Да ну его. Не до него. Мбаппе продлит контракт, когда ему предложат больше денег.
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ParvizLNDRreal
Снова вбросы. Медийно чувак просел жестко. Никому нет дело до него. Викинг Апл рвет, Джуд Испанию, все восхищаются Альваресом, Кейн дает жару в Германии.
+2
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boalx
Ответ SRvR
Вот бы в Барсе его увидеть, эх, мечты
Вот ведь болелы Реала какие изощренные!🤣
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