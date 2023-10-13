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🎥 Мбаппе забил акробатический гол на тренировке сборной! Лучше самого взятия ворот только сумасшедшая реакция Килиана

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Сборная Франции уже обеспечила себе участие в Евро-2024. Теперь подопечные Дешама могут немного расслабиться.

«Синих» ждет товарищеский матч против Шотландии, встреча назначена на 17 октября. На тренировке Мбаппе, у которого в клубе выдалась сухая серия из четырех матчей, забил классный акробатический гол.

Килиан умудрился забить в падении! Но еще ярче смотрелась реакция француза на взятие ворот. Капитан сборной с диким смехом стянул с себя кофту и, подпрыгивая, убежал в подтрибунку.

Возможно, приподнятое настроение Мбаппе связано с успехами в сборной Франции. Килиан обошел Платини в списке лучших бомбардиров «синих». После дубля в ворота Голландии у игрока «ПСЖ» 42 гола за национальную команду.

Мбаппе вернется в расположении клуба после игры с Шотландией. Ближайший матч парижан состоится 21 октября, подопечные Энрике сразятся со «Страсбуром».

Кто знает, может Килиан повторит свой гол с тренировки в матче за столичный клуб. Главное, чтобы не решил повторить еще и празднование.

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