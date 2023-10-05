😈😈😈 «Мог бы забивать вместе с Беллингемом, но вместо этого...» Фанаты «Реала» издеваются над Мбаппе после провала в Ньюкасле

Фанаты «Реала» в соцсетях воспользовались шансом потроллить Килиана Мбаппе после того, как «ПСЖ» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в Лиге чемпионов.

Сложно оценить, насколько это большой удар для команды Луиса Энрике и лично для Килиана, который считается одним из фаворитов на получение «Золотого мяча».

💭 Face: «Он заслуживает этого за то, что каждое лето издевается над «Реалом».

💭 BurnHard: «Мог бы забивать с Беллингемом в «Мадриде», но вместо этого...»

💭 IKE: «Мбаппе думал, что он уделал нас? Приходи и посмотри, как дела у Беллингема и Вини в Мадриде».

💭 Elvis: «Мбаппе отказался от 700 миллионов евро в год в Саудовской Аравии с шансом на бесплатный трансфер в «Реал» ради этого «ПСЖ».

💭 May: «Реал Мадрид» забил три. «ПСЖ» проиграл с разницей в три мяча. Победа - это победа. И у кого-то ее нет».

Следующим соперником «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет «Милан».