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Стала известна истинная причина ухода Марко Верратти из «ПСЖ» спустя 11 лет в клубе

Марко Верратти Марко Верратти
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Луис Энрике Луис Энрике
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По информации источников, Луис Энрике критиковал образ жизни Марко Верратти, что побудило его выгнать итальянца из «Пари Сен-Жермен».

Тренер «ПСЖ» вместе со спортивным директором Луисом Кампосом летом сообщили Верратти, что он не входит в их планы и ему лучше покинуть клуб. Хотя Луису Энрике нравился стиль игры итальянского полузащитника, его образ жизни был тренеру не по душе. По данным Le Parisien, Луис Энрике даже сказал Марко: «Ты соответствуешь тому типу игрока, который я ненавижу».

Верратти покинул клуб спустя 11 лет и отправился в Катар, чтобы присоединиться к «Аль-Араби». Сообщается, что чемпионы Лиги 1 получили от катарского клуба за полузащитника 45 миллионов евро.

2 комментария

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Max Semenik
И чего у него не так с образом жизни? Если дело в том, что он - тусовщик, так это бОльшую часть команды тоже надо разгонять.
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pantriashvili
Ответ Max Semenik
И чего у него не так с образом жизни? Если дело в том, что он - тусовщик, так это бОльшую часть команды тоже надо разгонять.
Так Неймара легко и отпустили
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