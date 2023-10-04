Стала известна истинная причина ухода Марко Верратти из «ПСЖ» спустя 11 лет в клубе

По информации источников, Луис Энрике критиковал образ жизни Марко Верратти, что побудило его выгнать итальянца из «Пари Сен-Жермен».

Тренер «ПСЖ» вместе со спортивным директором Луисом Кампосом летом сообщили Верратти, что он не входит в их планы и ему лучше покинуть клуб. Хотя Луису Энрике нравился стиль игры итальянского полузащитника, его образ жизни был тренеру не по душе. По данным Le Parisien, Луис Энрике даже сказал Марко: «Ты соответствуешь тому типу игрока, который я ненавижу».

Верратти покинул клуб спустя 11 лет и отправился в Катар, чтобы присоединиться к «Аль-Араби». Сообщается, что чемпионы Лиги 1 получили от катарского клуба за полузащитника 45 миллионов евро.