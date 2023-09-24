ПСЖ
Блог

Эффект Энрике. «ПСЖ» показал худший старт сезона с момента покупки клуба Катаром

лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Луис Энрике Луис Энрике
Футбол Футбол

Потеряли очки с «Клермоном».

В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде умудрился сыграть в безголевую ничью с «Клермоном», который идет на предпоследнем месте в чемпионате.

Парижане в очередной раз доминировали в игре, но на табло подобное давление не отразилось.

Пока «ПСЖ» идет на втором месте в чемпионате, но у StatsFoot есть крайне печальная для клуба и Луиса Энрике статистика. Испанец набрал в первых 7 турах всего 12 очков, что стало самым низким показателем со времен Антуана Комбуаре. У него было аналогичное количество очков в 2010 году.

Что точно не понравится катарским владельцам, так это следующая информация: у Энрике худшее начало сезона в эпоху Qatar Sports Investments.

Не маловероятно, что в ближайшее время в прессе начнут появляться слухи о других вариантов на пост главного тренера «ПСЖ».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий