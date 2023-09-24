Эффект Энрике. «ПСЖ» показал худший старт сезона с момента покупки клуба Катаром

Потеряли очки с «Клермоном».

В седьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде умудрился сыграть в безголевую ничью с «Клермоном», который идет на предпоследнем месте в чемпионате.

Парижане в очередной раз доминировали в игре, но на табло подобное давление не отразилось.

Пока «ПСЖ» идет на втором месте в чемпионате, но у StatsFoot есть крайне печальная для клуба и Луиса Энрике статистика. Испанец набрал в первых 7 турах всего 12 очков, что стало самым низким показателем со времен Антуана Комбуаре. У него было аналогичное количество очков в 2010 году.

Что точно не понравится катарским владельцам, так это следующая информация: у Энрике худшее начало сезона в эпоху Qatar Sports Investments.

Не маловероятно, что в ближайшее время в прессе начнут появляться слухи о других вариантов на пост главного тренера «ПСЖ».