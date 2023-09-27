Очаровательная аргентинская болельщица объяснила почему предпочитает Мбаппе, а не Месси📹
В сети завирусилось видео с очаровательной юной футбольной болельщицей. Неожиданно девочка из Аргентины оказалась фанаткой Килиана Мбаппе, о чем она гордо сообщила, надев футболку французской звезды.
«Так ты фанатка Мбаппе?», – спросил журналист.
«Да».
«Ты из Франции?».
«Нет, я аргентинка».
«А почему же ты тогда выбрала Мбаппе?»
«Потому что он очень симпатичный».
«А Месси?», – уточнил журналист.
«А Месси – нет», – была категорична юная болельщица.
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