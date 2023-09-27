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Очаровательная аргентинская болельщица объяснила почему предпочитает Мбаппе, а не Месси📹

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В сети завирусилось видео с очаровательной юной футбольной болельщицей. Неожиданно девочка из Аргентины оказалась фанаткой Килиана Мбаппе, о чем она гордо сообщила, надев футболку французской звезды.

«Так ты фанатка Мбаппе?», – спросил журналист.

«Да».

«Ты из Франции?».

«Нет, я аргентинка».

«А почему же ты тогда выбрала Мбаппе?»

«Потому что он очень симпатичный».

«А Месси?», – уточнил журналист.

«А Месси – нет», – была категорична юная болельщица.

1 комментарий

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Игорь Климов
Ха-ха-ха, вот по такому принципу в инстаграме и появляются новые подписчики, как например, у одного португальского Кринжа)
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